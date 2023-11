Românii ajută copiii din comunitățile dezavantajate cumpărând haine second-hand Romanii ajuta copiii din comunitațile dezavantajate cumparand haine second-hand Mai exact, veniturile provenite din vanzarea hainelor second-hand, colectate, sortate și redistribuite de organizația Humana People to People, inclusiv in magazinele sale din Romania, sunt direcționate catre susținerea unei serii de programe de dezvoltare sociala și de combatere a schimbarilor climatice la nivel global. ”Sa cumperi și sa porți haine second-hand reprezinta o abordare sustenabila din mai multe puncte de vedere. Mai intai, prelungești durata de viața a hainelor și reduci impactul negativ asupra mediului… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

