Stiri pe aceeasi tema

- Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești, care a reușit, inca de la prima ediție organizata in iunie anul acesta, nu doar sa adune la Iași un public numeros din intreaga țara, ci și sa atraga atenția pe plan internațional, prin evenimente inedite,…

- “Am avut o intalnire foarte buna cu Alina Vandenberghe, co-fondator și chief experience officer al Chili Piper, compania care, potrivit evaluarilor din piața, va atinge statutul de unicorn anul viitor. Ar fi al doilea unicorn din SUA pe care l-a fondat un roman. De asemenea, compania va fi listata la…

- Programul Generația Tech ia startul la Brașov! Peste 400 de tineri și adulți din zona metropolitana incep de astazi programul de formare in programare și competențe digitale, beneficiind de burse din partea Agenției Metropolitane, cu sprijinul Municipiului Brașov și al mediului local de afaceri. Bursele…

- Polițiștii ieșeni efectueaza cautari pentru gasirea unei minore, de 12 ani, din comuna Romanești. FLOREA ADELINA IOANA a plecat de domiciliu, astazi 02 septembrie 2021 , in jurul orei 13.00 și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,50 m inalțime, aproximativ 45 de kg, ochi caprui, par șaten, ten deschis,…

- Turul ciclist al Romaniei a inceput la Timișoara pentru al doilea an consecutiv. Cu toate ca marți s-a desfașurat doar cursa – prolog, nu au lipsit deloc momentele spectaculoase. Caștigatorul a fost maghiarul Janos Zsombor Pelikan, iar pe locul doi s-a clasat romanul Daniel Crista și Justin Wolf de…

- Echipa de volei masculin a Sucevei este una de tradiție, o formație care a fost de multe ori in primul eșalon valoric, dar care in ultmii ani se ”zbate” in anonimatul Diviziei A2. Totuși, in istoria recenta a clubului se poate remarca faptul ca gruparea suceveana s-a calificat constant la barajul de…

- 30 de tineri/e din raioanele de sud ale țarii au inceput organizarea și desfașurarea activitaților practice comunitare in localitațile lor de baștina. Tinerii au identificat problemele locale ale semenilor din comunitațile lor și in parteneriat cu autoritatea publica locala și alte organizații locale…

- ​Organizatorii Jocurilor Paralimpice de la Tokyo au decis, cu doua zile înainte de startul competitiei, înasprirea masurilor sanitare pentru participanti. Printre masuri se numara testarea zilnica pentru covid-19 si restrictii de deplasare, relateaza AFP.În afara obligativitatii…