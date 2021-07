România, zguduită! CUTREMUR de 4,1 grade pe scara Richter. Iată zonele afectate! Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc marți in zona seismica Vrancea, potrivit datelor preliminare ale INFP. Initial, cutremurul a fost evaluat la 4,4 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 4:19, la adancimea de 80 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km E de Brasov, 95km N […] The post Romania, zguduita! CUTREMUR de 4,1 grade pe scara Richter. Iata zonele afectate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

