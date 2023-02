Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul va consta in mai multe tipuri de produse de cazarmament, imbracaminte, dar si produse alimentare, conserve, care vor puse la dispozitie de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale. Potrivit unui comunicat al Guvernului, data fiind situatia generata de cutremurul produs…

- Ajutorul Romaniei va consta in bunuri materiale ce constau in mai multe tipuri de produse de cazarmament, imbracaminte dar si produse alimentare, conserve. Acestea vor puse la dispozitie de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.”Data fiind situatia generata de cutremurul…

- Data fiind situatia generata de cutremurul produs in data de 6 februarie 2023, in Siria, respectiv, solicitarea Republicii Arabe Siriene, prin Mecanismul European de Protectie Civila, pentru acordarea de asistenta internationala, in urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, astazi,…

- Tot mai multe scene sfașietoare se petrec pe strazile Turciei ce sunt in ruine dupa cutremurele de luni. Odinioara, o casa fericita pentru zeci de familii din provincia Hatay, la granița Turciei, strada numarul 21 este acum plina de moloz și oameni care incearca sa se confrunte cu urmarile lasate de…

- ULTIMA ORA! Pompierii romani vor pleca sa dea o mana de ajutor in Turcia, astfel Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei In urma consultarii cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, azi, Comitetul Național pentru Situații de Urgența,…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, și-a exprimat solidaritatea fața de oamenii afectați de cutremurul devastator din Turcia și Siria, in urma caruia cel puțin 300 de oameni au murit. (bilanțul deceselor este valabil la ora transmiterii acestei știri) „Gandurile noastre sunt alaturi de oamenii din Turcia,…

- Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei. In urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, azi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea DSU.Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul. Prefectul Nicușor Halici spune ca astfel de ninsori abundente nu au mai avut loc din anul 2012. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul…