- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, sambata, trimiterea de forte in Macedonia de Nord pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Doua aeronave cu 15 militari vor decola din Baza 90 Transport Aerian, iar aeronava Spartan va actiona ”pana la 5 zile”. Aeronava C130 Hercules va asigura…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP.