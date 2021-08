Stiri pe aceeasi tema

- Romania are planificate investitii de 400 milioane de euro in proiecte de digitalizare a sistemului de sanatate, prin intermediul fondurilor provenite prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Horvath, companie internationala de consultanta in management.…

- Studiu Horvath Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Romaniei ii revin 2,45 miliarde euro pentru domeniul sanatații, una din cele mai mari valori din Europa Centrala și de Est Din aceasta suma, 400 de milioane euro sunt destinați proiectelor de digitalizare in sanatate,…

- Daca in Romania nu este posibil, Republica Moldova o face posibil. Președinția a facut publice cheltuielile vizitei Maiei Sandu in Georgia. Președinția a facut publice cheltuielile legate de vizita președintelui Maia Sandu la Batumi, Georgia. In total, suma se ridica la 23.700 de lei.…

- Provocarea pentru Romania anul acesta este sa tina cheltuielile sub control, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la evenimentul de lansare a parteneriatului dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Envisia, dedicat actorilor din piata de capital. El a adaugat ca sunt in continuare…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in mai 2021 cu 3,89%, ajungand la aproximativ 1,81 milioane, comparativ cu 1,74 milioane de polite PAD active la 31 mai 2020, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care…

- Gasirea de solutii pentru obtinerea unui mediu de operare stabil pe piata medicamentelor generice a constituit, miercuri, tema intalnirii presedintelui Comisiei pentru sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, cu membrii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). Participantii…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…