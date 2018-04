Stiri pe aceeasi tema

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- In contextul problemelor foarte grave legate de navigabilitatea Dunarii pe sectorul dintre Romania și Bulgaria, situație care persista de foarte mult timp, precum și a refuzului repetat al autoritaților bulgare de a-și asuma obligațiile ce le revin, europarlametarul PSD Claudia Țapardel a inaintat…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala, nelucratoare; Deputații din comisia de munca au dat, marți, raport favorabil pe propunerea legislativa care a fost adoptata deja de Senat . Votul final urmeaza sa aiba loc in ședința de miercuri a Camerei Deputaților. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…