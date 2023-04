Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat duminica seara, la Prima News, despre investitiile in energie nucleara ca avem un parteneriat strategic cu SUA, ne tinem de el, dar intregul program nuclear civil al Romaniei este intr-un consortiu de tari si aici vorbim de Canada, Franta, Italia, Coreea…

Mișcarile de strada din Europa se muta in Romania! Dupa protestele din Grecia sau Franța, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" anunța proteste in Romania.

Un turist american a ramas placut surprins in Romania și a apreciat ca hotelurile de aici ofera condiții bune pentru prețuri mult mai mici decat in țari precum Statele Unite, Franța sau Germania.

Franta a propus o intalnire, pentru marti, cu alte 12 tari ale Uniunii Europene, intre care si Romania, cu scopul de a construi o alianta de state care sa sustina energia nucleara in politicile energetice ale UE, transmite Reuters.

Selectionata de rugby a Frantei si-a inceput campania de aparare a titlului in Turneul celor Sase Natiuni, printr-o victorie dificila in fata echipei Italiei (scor 29-24), duminica, pe Stadio Olimpico din Roma, potrivit Agerpres.

Turiștii unui hotel pot dormi, in același timp, cu capul in Elveția și picioarele in Franța.

Mai multe state membre și-au unit forțele pentru a face presiuni in vederea diluarii unei iminente revizuiri a legislației privind transportul animalelor, insistand ca practica nu ar trebui sa fie interzisa complet, data fiind importanța ei pentru sectorul agroalimentar.

Nationala de rugby a Romaniei va sustine in luna august mai multe meciuri de pregatire in vederea participarii la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franta incepand cu 8 septembrie , potrivit news.ro.