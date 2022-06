România Tradițională cu Energie Curată Asociația Energia Inteligenta lanseaza proiectul „Romania Tradiționala cu Energie Curata” prin care iși propune pastrarea tradițiilor romanești concomitent cu susținerea tehnologilor moderne care sa permita producerea de energie curata. Sub sloganul „Energia Curata care ne unește”, Asociația Energia Inteligenta iși propune ca anul acesta sa realizeze un prim proiect care sa aduca o schimbare in bine in viața celor care traiesc și iși desfașoara activitatea in salașurile montane de pastorit din zona Valcea, prin refacerea cailor de acces catre stanele din Munții Capațanii și instalarea de surse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

