Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost, cu 73.444 ha de suprafata afectata de incendii, tara care a suferit cele mai mari pagube produse in zonele protejate in 2019, releva un raport al Comisiei Europene potrivit caruia 2019 a fost anul cu cele mai dezastruoase efecte ale incendiilor de padure pe plan mondial din istoria…

- Cu o suprafata de 73.444 hectare de suprafata afectata de incendii, Romania a fost in 2019 tara care a suferit cele mai mari pagube produse in zonele protejate, conform sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), arata un raport publicat vineri de Comisia Europeana.Centrul…

- ​Producția de automobile în România a scazut cu 14% în primele noua luni în țara, dupa ce uzinele Dacia și Ford nu au funcționat mai bine de o luna în primul val al pandemiei, arata datele ACAROM. Septembrie a adus însa o producție net mai buna decât în…

- Dupa ce Programul de finanțare ECIPES, a fost susținut de numeroși deputați din Parlamentul European, membri ai Comisiei Europene, cat și a societații civile Europene. IDEP Moldova solicita Președintelui Romaniei, printr-o scrisoare deschisa, co-semnata de catre 46 personalitați și instituții notorii…

- Aproape un sfert din cele 22.000 de cladiri scolare din Romania nu au acces la internet in acest moment. Autoritatile si operatorii fac demersuri pentru a conecta 2.800 de unitati pana incepe scoala, a declarat Jean Badea, consilier in Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres.Jean Badea, consilier in…

- „Agenda vizitei in Arad cuprinde si vizitarea unei fabrici din cele doua fabrici - daca nu ma insel, domnule Blidar - ASTRA Arad, pentru a vedea tramvaiele care sunt produse aici. Iata ca, in Romania se pot produce tramvaie, se pot produce vagoane, se pot produce locomotive, in Romania se poate produce…

- Masura a fost aprobata partial in temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si partial in temeiul Orientarilor din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare si restructurare, se arata intr-un comunicat de presa al Comisiei…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat cine va avea prioritate la cele 10 milioane de doze de vaccin COVID-19 ce au fost cerute pentru Romania. Nelu Tataru a declarant ca un vaccin pentru coronavirus ar putea sa fi gata in prima jumatate a anului viitor, iar in a doua jumatate a anului acesta ar…