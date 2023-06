Stiri pe aceeasi tema

- Radiografia pietei de panificatie arata ca in Romania consumul de paine scade per total, insa romanii aleg tot mai multe produse artizanale. Analiza a fost realizata de Ziarul Financiar in cadrul unei campanii editoriale sustinute de Scandia Food.

- ”Ziua Internationala a Copilului este un prilej pentru angajati de a petrece cateva zile libere in familie, iar apropierea dintre 1 iunie, weekend si zilele libere de Rusalii au creat contextul pentru o minivacanta cu impact minim asupra zilelor de concediu. Cei care au reusit sa obtina liber de la…

- Ministerul Familiei (MF) a dezmintit o stire falsa care ar circula pe retele de socializare. MF a explicat ca nu solicita date despre sanatatea copiilor si a familiei si nici nu a distribuit in scoli „Chestionarul familiei”, care nu apartine institutiei. Reactie vine in conditiile in care pe retelele…

- Un deputat PSD i-a cerut Ministerului Muncii sa clarifice situația unui pensionar care, deși are o pensie mai mica de 1.500 de lei, nu a primit cardul pentru alimente din programul „Sprijin pentru Romania”. Ministerul a explicat ca pensionarul a ratat ajutorul pentru ca a avut și alte venituri.

- Ministerul Finantelor a atras, luni, 1,54 miliarde de lei de la banci.Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 1,538 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 66 de luni si un randament mediu de 6,85% pe an, potrivit…

- Deficitul balantei comerciale s-a redus cu 5,6% in primul trimestru al acestui an.Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primul trimestru al acestui an a fost de 6,082 miliarde de euro, in scadere cu 399,7 milioane euro (-5,6%) fata de cel inregistrat in perioada similara a anului…

- Proiectul propune modificarea Codului de procedura fiscala, astfel incat contribuabilii sa primeasca dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele pe care ANAF le are de restituit sau rambursat. Totodata, in cazul in care instanta de judecata da dreptate contribuabilului si anuleaza actele fiscale…

- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de lege care prevede inlocuirea limbii moldovenești cu romana. Decizia, aplaudata de Romania și criticata de Kremlin, este considerata a fi o declaratie de independenta fata de Rusia si o apropiere de UE.