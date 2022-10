Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și președinții statelor membre ale NATO din Europa Centrala și de Est au adoptat o declarație comuna in care afirma ca nu vor recunoaște incercarile Rusiei de a anexa teritorii ucrainene și in care reafirma susținerea cu fermitate a deciziei summitului NATO de la București…

- „Nu vom recunoaste anexarea ilegala si ilegitima a acestor teritorii de catre Federatia Rusa. Nu vom recunoaste niciodata anexarea ilegala si ilegitima a peninsulei Crimeea. Pentru cei din Romania care am trait vremurile regimului comunist, aceste zile evoca momentele ridicole ale referendumului militar…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat, miercuri, anunțul lui Vladimir Putin despre urmatorii pași spre escaladarea razboiului impotriva Ucrainei. „Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin despre urmatorii pași ai Rusiei spre escaladarea in continuare a razboiului sau ilegal impotriva…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat la anunțul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care a decretat mobilizarea rezerviștilor pentru razboiul din Ucraina. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Iohannis condamna ferm declarațiile lui Putin și „escaladarea razboiului ilegal”.

- Klaus Iohannis a avut o intrevedere bilaterala cu presedintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, context in care a indicat ca efectuarea unor studii realizate de catre Banca Mondiala cu privire la decuplarea preturilor de electricitate de cele de gaz ar fi utile in luarea unor decizii in acest…

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 20 septembrie 2022, o intrevedere bilaterala cu Presedintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, in marja participarii la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Intalnirea…

- Ministerul roman de Externe l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului la București, dupa ce președintele Alexandr Lukașenko a declarat sambata ca Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei și ca și alte state, inclusiv Romania, ar urma sa fie…

- Kelemen Hunor a precizat la B1 TV ca sanctiunile introduse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei erau necesare, „dar pretul il vom plati cu totii in aceasta iarna”. „Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar,…