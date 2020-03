Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta seara, mai multe masuri care au ca scop raspandirea epidemiei de coronavirus. Acesta a anunțat ca se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare, bauturilor, restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri public. …

- Activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretica si proba practica, la nivel national, se suspenda, incepand cu data de 17 martie 2020, pentru o perioada de 30 de zile.Decizia a fost luata, luni, de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor,…

- ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor.Conform unui…

- Activitatea de relatii cu publicul si audiente in cadrul parchetelor se suspenda pana la data de 30 martie 2020, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, emis miercuri, in contextul combaterii raspandirii noului coronavirus.

- In contextul ultimelor evoluții legate de zonele afectate de coronavirus (COVID-19) și al faptului ca Romania este expusa la apariția de noi cazuri de infecție, consideram ca este momentul ca toți factorii de decizie de la nivelul județului Vrancea sa ia masurile necesare, nu doar cu privire la diminuarea…

- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu suspenda activitațile didactice și de practica in spitalele din orașul Sibiu pentru studenții Facultații de Medicina, in perioada 9-31 martie.„Avand in vedere situația epidemiologica privind infecția cu COVID 19 și Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca Romania suspenda zborurile dinspre și catre Italia, China, Iran și Coreea de Sud.Suntem preocupați de protejarea populației: ”- Suspedarea zborurilor spre Italia și din Italia pe toate aeroporturile din Romania, incepand cu data de 9 martie…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale, Adrian Oros a declarat miercuri ca in Romania aproape ca nu exista procesatori de produse bio, activitatea de procesare ajunge pana la 3%, anunța MEDIAFAX.„Foarte puțini agenți economici in domeniul procesarii, majoritatea doar in domeniul producției…