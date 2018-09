România, sub MCV. Renate Weber: Instrument politic! Nu mă feresc…

In contextul informațiilor distorsionate despre situația din Romania, informații ce ajung la Bruxelles, Renate Weber a vorbit și despre MCV.

„Eu chiar am sperat ca MCV-ul e un mecanism in care sa fim parteneri ai Comisiei. Cand vin toate misiunile sa iși ia informații și sa evalueze, e important cu cine se intalnesc. Daca și ei primesc o parte din informație, atunci evident ca vor trage concluzii partinitoare. In Romania, cu excepția rasaritului și apusului, totul este politizat”, spune Renate Weber.

„Eu am pus de multe ori intrebarea in legatura cu acest MCV, privind sursele…