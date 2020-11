Autor: Octavian ȘTIREANU Singurul lucru cert in urma tragediei de la Piatra Neamț sunt perchezițiile. In rest, e ceața totala despre cauze și, mai ales, despre ce trebuie facut incepand de maine. Prioritatea pentru guvernanți pare a fi gasirea rapida a unui vinovat care sa fie aruncat in arena presei cu epoleți. Cei de la putere așteapta verdictul procurorilor, nu cauta ideile care pot aduce lumina intr-o țara acoperita de cenușa. Și este acoperita de cenușa pentru ca, in Romania, nu doar ca ard oameni de vii, dar sunt incendiate, buluc, la gramada, competențele, bunul simț, regulile democratice,…