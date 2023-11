Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis in Kenya și Tanzania. Cele mai titrate fotografii! Klaus și Carmen Iohannis efectueaza in aceasta perioada un turneu prezidențial in Africa. Prima oprire a fost la Nairobi, capitala Kenyei . Este, de altfel, prima vizita la nivel de șef de stat efectuata in Africa in ultimii peste douazeci…

- Ministerul de Externe reacționeaza dupa apariția informației ca Tanzania, al doilea stat de pe traseul vizitei președintelui Iohannis pe continentul african, se afla sub o alerta de calatorie. Astfel, deși in mesajul postat pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani…

- Klaus și Carmen Iohannis au mers in vizita joi la liceul de fete Uthiru, din Kangemi, in cadrul vizitei de stat a președintelui in Kenya. Șeful statului a transmis ca Romania a facut o donație prin programul de asistența pentru dezvoltare. De asemenea, la evenimentul de inaugurare a fost organizat un…

- Aventurile lui 'Iohannison' in Africa! Presa din Tanzania i-a stalcit numele președintelui roman / FotoIn cadrul turneului pe care-l desfașoara in Africa, președintele Iohannis va vizita și Tanzania, unde va avea o intrevedere cu omologul sau Samia Suluhu Hassan. Presa locala i-a greșit numele președintelui…

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au mers in safari in Kenya, insoțiți de oficiali guvernamentali. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza un turneu in Africa. In prima zi petrecuta in Kenya, marți, au fost semnate patru memorandumuri de ințelegere pe subiecte printre care se afla mediul,…

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au mers in safari in Kenya, insoțiți de oficiali guvernamentali. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza un turneu in Africa. In prima zi petrecuta in Kenya, marți, au fost semnate patru memorandumuri de ințelegere pe subiecte printre care se afla mediul,…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in țari din Africa, printre care Kenya , are mize economice inexistente, in opinia unui analist, in vreme ce costurile financiare ale deplasarii sunt considerabile. Și, totuși, ce putem primi noi și, implicit, Klaus Iohannis de la Kenya ? Niște mailu-uri „cum ca am…

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…