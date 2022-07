Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce…

- Dupa cateva zile racoroase, meteorologii anunța ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 11 – 24…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Totodata, a fost emisa o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat. In dupa-amiaza zilei de astazi (5 iulie), local in Oltenia, in nordul Munteniei și in Carpații…

- Spania se confrunta cu cel mai puternic val de caldura din ultimii 20 de ani. Temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, iar meteorologii spun ca vor mai crește in urmatoarele zile. Sambata, temperaturile au atins 40 de grade Celsius in Sevilla și Cordoba, scrie Reuters. Meteorologii spun ca duminica,…

- Prognoza meteo 30 mai – 12 iunie. Meteorologii anunța un val de caldura peste Romania. Din 1 iunie incepe disconfortul termic, cu maxime de 32 – 34 de grade. Banat Intervalul va debuta cu valori termice apropiate de cele climatologic specifice, respectiv 24…27 grade ziua si 11…14 grade noaptea. Din…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…