România se împrumută pentru a plăti datoriile PSD-ului. Mai avem mulți bani de dat Potrivit ministrului, Romania este nevoita sa se imprumute pentru a plati imprumuturile luate in trecut de social democrați. „Romania se imprumuta astazi pentru a acoperi deficitul bugetar și sa plateasca imprumuturile luate in trecut de socialiști. Am reușit sa caștigam increderea investitorilor internaționali și locali și ne imprumutam la dobanzi mai mici de la o zi la alta. Totuși, exista diferențe in nivelul dobanzilor și acestea vin de la conduita, independenta, a politicii monetare. Astfel, dupa cum se vede in tabel, diferențele apar de la modul in care politica monetara din fiecare țara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

