- Romania s-a cutremurat in noaptea de vineri spre sambata, cand doua seisme au avut loc la un interval de doar cateva ore, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Pamantul s-a cutremurat in Romania, luni seara, la cateva zile de la seismul puternic ce a avut loc in zona seismica Vrancea, in urma cu cateva zile, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- O previziune terifianta legata de un mare cutremur in Romania a fost facuta de specialiștii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), dupa seismul de 5,2 grade ce a avut loc in noaptea de joi spre vineri.

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism,…

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres.Primul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 1:42, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- Cutremur dupa cutremur in Romania, miercuri dimineața! Doua seisme au fost inregistrate in mai puțin de o ora, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 1:06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform Agerpres.Cutremurul a avut loc la o adancime…