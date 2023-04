Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei de hochei s-a clasat pe locul al patrulea la Cupa Mondiala Universitara, competitie neoficiala care a avut loc la Carta, dupa ce a fost invinsa de Slovacia, in finala mica, cu scorul de 5-0. Echipa antrenata de suedezul Jens Brandstrom a reusit doua rezultate remarcabile in grupa,…

- Selectionata Romaniei va juca contra Slovaciei pentru locurile 3-4 la Cupa Mondiala Universitara de hochei pe gheata, competitie neoficiala care are loc la Carta (jud. Harghita), dupa ce a fost invinsa in semifinale de echipa Statelor Unite cu scorul de 3-2.Golurile echipei antrenate de suedezul Jens…

- Prima semifinala a Cupei Mondiale Universitare de hochei pe gheața, de la Carța, din județul Harghita, a avut un deznodamant nefavorabil echipei naționale universitare a Romaniei. Formația noastra, condusa de suedezul Jens Brandstrom ca antrenor principal, a fost invinsa de echipa SUA cu scorul de 3-2…

- Cupa Mondiala Universitara la hochei pe gheața, competiție organizata la Carța, județul Harghita, a ajuns la faza ultimului act. Intr-o semifinala foarte spectaculoasa, intre doua echipe extrem de puternice, Canada s-a impus in fața Slovaciei cu scorul de 6-2 (2-0, 1-2, 3-0), intr-un joc extrem de frumos…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale Universitare la hochei pe gheata, competitie neoficiala care are loc la Carta (jud. Harghita), duminica, in ciuda faptului ca a pierdut ultimul meci din Grupa B, 4-5 cu Polonia, potrivit Agerpres.Pentru echipa antrenata de suedezul…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Cehiei cu scorul de 6-2, sambata seara, in ziua a doua a Cupei Mondiale Universitare la hochei pe gheata, competitie neoficiala care are loc la Carta (jud. Harghita), potrivit Agerpres.Dupa ce invins Canada, vineri, cu 5-4, dupa prelungiri, echipa Romaniei s-a…

- Primul meci din Grupa A al Cupei Mondiale Universitare la hochei pe gheața, intre Slovacia și Ungaria, s-a desfașurat la Patinoarul din Carța, județul Harghita, ambele echipe apreciind din plin condițiile oferite de arena de gheața.Jocul in sine nu a avut istoric, victoria Slovaciei cu scorul de…

- Patinoarul din comuna Carta, judetul Harghita, va fi gazda Cupei Mondiale Universitare de Hochei pe Gheata, in perioada 14-19 aprilie, competitie la care vor participa selectionate formate in exclusivitate din studenti din Canada, SUA, Suedia, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria si Romania.„Nationala…