- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, duminica, la Castello, in faza grupelor principale ale CM din Spania, dupa ce a obtinut a doua victorie din grupa C preliminara, scor 38-17 (14-9), cu Kazakstan, potrivit news.ro. In al doilea meci al etapei grupei se intalnesc Iran si Norvegia.Principalele…

- Sambata s-au disputat opt partide in grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, din Spania. Rezultatele inregistrate in partidele de sambata sunt: Slovacia – Germania 22-36 si Ungaria – Cehia 32-29 (grupa E), Coreea de Sud – Tunisia 31-29 si Congo – Danemarca 18-33 (F), Paraguay…

- Selectionata Olandei, detinatoarea titlului, a reusit, la debutul sau in turneu, cel mai mare scor al Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, 55-15 cu Porto Rico, vineri seara, in Grupa D, potrivit Agerpres. Suedia ramane echipa cu cele mai multe goluri marcate intr-un meci de la Campionatul…

- Olanda face show la handbal feminin. A reușit scorul Campionatului Mondial din Spania, noteaza Agerpres. Suedia ramane echipa cu cele mai multe goluri marcate intr-un meci de la Campionatul Mondial, in 2009, contra Australiei (66-21), insa Ungaria este formatia care a castigat la cea mai mare diferenta,…

- Imagini incredibile chiar la primul meci al nationalei de handbal feminin a Romaniei la Mondialul din Spania! Tricolorele au debutat cu victorie in grupa C a Campionatului Mondial din Spania, scor 39-11 (20-3), cu reprezentativa Iranului. Al doilea meci al zilei in grupa este intre Norvegia si Kazakhstan.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a reunit la Sala Polivalenta din Bucuresti pentru actiunea de pregatire centralizata premergatoare participarii la Campionatul Mondial din Spania. Tricolorele vor ramane in cantonament pana pe 1 decembrie, dupa care vor evolua la CM, competitie care se va desfasura…

- Forul international de handbal a anuntat ca toti participantii la Campionatul Mondial feminin, care debuteaza în 1 decembrie, trebuie sa fie vaccinati anti-Covid 19 sau sa faca dovada trecerii prin boala, iar la sosire trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72…

- ​Naționala României s-a impus dupa o evoluție neconvingatoare în fața reprezentativei Insulelor Feroe, miercuri, în primul meci din grupa 2, faza a doua a calificarilor la Campionatul European de handbal feminin din 2022. La Mioveni, fetele pregatite de Adrian Vasile au câștigat…