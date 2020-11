România riscă să devină o ţară în care cercetarea este practic inexistentă Romania inregistreaza in domeniul cercetarii decalaje substantiale fata de marea majoritate a tarilor Uniunii Europene. Astfel, exista riscul, pe termen mediu si lung, ca generatiile viitoare formate in tara sa fie din ce in ce mai putin competitive pe piata muncii, atat la nivel national, cat si international. In plus, este deosebit de ingrijorator faptul ca migratia cercetatorilor de calitate, de inalta calificare si competitivi pe plan international, a atins cote alarmante, generand in tara o criza fara precedent a resursei umane din cercetare. La ora actuala, Romania se afla in fata unei alegeri… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

