- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a propus organizarea la Kiev a unei reuniuni a ministrilor de externe din tarile UE, care sa demonstreze solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina, in contextul concentrarilor de forte militare rusesti la frontiera ruso-ucraineana si riscurile acestei situatii…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, luni, dupa ce-a de-a doua zi a Consiliului de Afaceri Externe, ca a propus in cadrul reuniunii sa fie organizata o intalnire a miniștrilor de Externe la Kiev, in semn de solidaritate cu Ucraina in fața amenințarii ruse de la granița.

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi seara, la B1 TV, ca situația tensionata de la granița cu Ucraina joaca rolul unui catalizator pentru NATO. In acest acest sens ministrul a vorbit despre consolidarea flancului estic, dupa anul 2014. Ministrul de Externe a precizat ca din…

- Creșterea prezenței militare a SUA in Romania ramane o prioritate in baza relației dintre cele doua țari, stabilita prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca tensiunile ce implica direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile in plan militar. „Relația…

- S-a intamplat la 1 ianuarie 2007, dupa multi ani de negocieri intense care au readus tara noastra in familia europeana de principii, valori si democratie. Din partea Romaniei, cei care au semnat tratatul de aderare au fost presedintele de la acel moment, Traian Basescu, prim-ministrul Calin Popescu-Tariceanu,…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu respinge poziția exprimata de Rusia privind sistemul antiracheta din Romania. Reacția vine dupa ce Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la reuniunea OSCE desfașurata la Stockholm, ca in Romania și Polonia au fost instalate sisteme

- Ministrul propus la Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca Romania este preocupata de situația militara de la granița de est a Ucrainei. „Da, e o situatie care ne preocupa. Am discutat cu Polonia, noi fiind pilonii flancului…