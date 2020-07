România promisiunilor deșarte Vremurile se schimba mereu, numai naravul carmuitorilor parca a ramas același: de a amagi poporul cu promisiuni deșarte. Și spunem aceasta nu fara temei, caci de mai bine de 30 de ani de dupa Revoluție traim aceleași scenarii „fanteziste” in viața social-politica din Romania. Ultimul exemplu trambițat in mass-media este planul Guvernului Orban, zis […] Articolul Romania promisiunilor deșarte apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

