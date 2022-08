Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca aconvocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea DSU, in urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis. Astfel, cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale, doua aeronave aflate in dotarea Bazei PAPA de transport aerian strategic, utilizand resursele…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Franta, in urma unor consultari cu presedintele Klaus Iohannis, transmite Guvernul. La finalul sedintei, secretarul de stat Raed Arafat a…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Republica Franceza.Decizia a fost luata in urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis pe acest subiect, potrivit unei informari a Guvernului…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Franta, in urma unor consultari cu presedintele Klaus Iohannis, transmite Guvernul. La finalul reuniunii, in jurul orei 16.00, seful Departamentului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca 69 de persoane au avut nevoie de primul ajutor sambata, 23 iulie, dupa ce li s-a facut rau pe strada din cauza caldurii excesive care a cuprins Romania. Dintre acestea, 65 au fost transportate la spital.„Serviciul de Ambulanța…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri in debutul ședinței de guvern ca va cere inființarea unei celule de criza la Departamentul pentru Situații de Urgența pentru monitorizarea situației create de valul de caldura prognozat sa vina in Romania incepand de azi. Șeful Guvernului a cerut DSU ca la…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca in sedinta de azi va fi adoptata o Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea a 700 de lei, in luna iulie, pentru pensionarii cu venituri mici, masura fiind inscrisa in pachetul pachetul „Sprijin pentru Romania”. O alta masura cuprinsa…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 21 mai 2022, Hotararile numarul 24 și 25, pentru acordarea de asistența internaționala gratuita pentru Ucraina și pentru scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate sprijinirii persoanelor care…