Romania ar putea sa revina intre marii producatori de hartie din lume, daca recoltarea stufului din Delta Dunarii, o materie prima extrem de ieftina, va reincepe. De altfel, recoltarea stufului, care intra in componența noii ramuri a agriculturii denumita paludicultura, cu mari beneficii economice, sociale si de mediu are tradiție in Romania. In programul de guvernare, premierul Marcel Ciolacu a inclus și “promovarea activitaților meșteșugarești tradiționale și introducerea conceptului de paludicultura in beneficiul echilibrului ecosistemic și ca sursa de venit pentru populația locala”.

Stuful…