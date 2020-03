Romania, o destinatie sigura. Romanii vor calatori mai mult in acest an in propria tara (consultant) Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism.



El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai mult in propria tara, iar cele mai importante destinatii de vara traditionale pentru romani, precum Grecia, Bulgaria si Turcia, nu sunt inca serios afectate de coronavirus.



"Turismul autohton este afectat pe termen scurt. Este mult mai putin afectat decat turismul altor tari, precum Italia,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

