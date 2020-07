România NU se va bucura de banii europeni. Tăriceanu a spus totul: Așa am pierdut fiecare ban Potrivit acestuia, este nevoie de o schimbare privind implementarea proiectelor, astfe incat absorbția sa fie cat mai mare. "Bun, ne-am lamurit ca așa zisele negocieri de la Consiliul European ale dlui Iohannis nu au fost un succes pentru Romania, dar nu mai e mare lucru de facut. Suma noastra este mai mica decat ce am fi avut nevoie, dar a venit timpul sa ne adunam și sa compensam printr-un plan ințelept și o creștere a capacitații administrative astfel incat sa fim capabili sa absorbim cat mai mult din aceste sume! Este o mare diferența intre a accesa 1/3 din 80 de miliarde de euro sau cel puțin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

