Stiri pe aceeasi tema

- Economia este acum ca cea de razboi, o economie mobilizata pentru principalele sarcini: prioritatea de sanatate și a doua (economic și social) sa avem grija de oameni, capitalul uman, susține profesorul Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. Într-o discuție cu HotNews.ro, el a vorbit…

- Romania va avea recesiune in acest an, dar economia nu se va prabusi, pentru ca sunt in continuare servicii de baza si companii care functioneaza, spune Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. El adauga ca Romania este pregatita sa plateasca timp de mai multe luni somajul tehnic pentru angajatii…

- Pademia de coronavirus afecteaza angajatorii și angajații deopotriva. Din cauza lipsei de activitate, tot mai multe firme iar masuri pentru a putea suporta dezechilibrul economic in aceasta perioada. Șomajul tehnic este o varianta pentru mulți dintre angajatori, care iși trimit oamenii acasa. Ce presupune…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, este de parere ca masurile economice luate de Guvernul Orban, in contextul crizei sanitare, ar fi "paleative", "mult prea mici" si "mult prea superficial abordate". "In primul rand, criza coronavirusului o sa treaca. Epidemia,…

- Președintele de onoare al Partidului ADER, Neculai Onțanu, face o trecere in revista a actualei crize politice și de sanatate publica prin care traverseaza Romania și e de parere ca avem a face cu o criza atipica și cu un razboi asimetric. El e de parere ca intr-o astfel de incleștare important e…

- Esential pentru Romania este sa foloseasca cat mai bine resursele pe care le va obtine, oricare ar fi compromisul la care se va ajunge privind bugetul UE, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "Oricare ar fi compromisul la care se va ajunge privind bugetul UE (ce, in…

- Romania a incheiat anul 2019 cu un deficit bugetar 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste estimarea facuta cu ocazia celei de-a doua rectificari bugetare, a declarat Florin Cițu, ministrul Finantelor. Estimarea Guvernului PNL la rectificarea bugetara a fost un deficit de 4,4% din PIB, dar au existat…

- Faptul de a crede ca in bugetul public exista spatiu fiscal pentru a acomoda o crestere puternica a cheltuielilor sociale in 2020 si mai ales in 2021 este o teza mai mult decat eroica si se afla in divort cu realitatea, arata, intr-o analiza, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.…