Ministerul Energiei a luat decizia, in ultima clipa, sa nu mai scoata din sistem cei 660 MW energie produsa pe carbune, din cauza pericolului iminent al unui blackout generalizat. Potrivit datelor oficiale prezentate de instituție, atat Romania, cat mai ales statele UE se confrunta cu un colaps energetic, din cauza prabușirii producției din regenerabile, hidro […] The post Romania nu mai inchide carbunele. Intreaga Europa este in colaps energetic first appeared on Ziarul National .