- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat astazi, 5 octombrie 2021, Hotararea nr. 78 privind solicitarea de asistenta internationala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacientilor cu forme severe si critice de COVID -19. CNSU a cerut ajutor in lupta cu pandemia…

