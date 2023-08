Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o mie de persoane au donat sange pentru victimele exploziei de la stația GPL din Crevedia. Romanii sar in ajutorul persoanelor care au fost grav ranite in explozia puternica de ieri. Iata care sunt centrele de transfuzie sanguina deschise astazi, pe data de 27 august 2023, in Romania!

- Ieri seara o noua tragedie asemanatoarea celei de la Colectiv a „lovit” Romania. Doua persoane au murit, iar 26 de pompieri au fost raniți, dupa cele doua explozii de la stația GPL din Crevedia (Dambovița). Europarlamentarul Tudor Ciuhodaru a facut apel pentru donarea de sange pentru victimele exploziilor.…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- La aproape opt ani de la tragedia de la Colectiv, un nou dezastru gasește Romania nepregatita suficient pentru a trata marii arși. La Colectiv au murit 65 de oameni și alți 150 au fost arși. Acum, la Crevedia, a explodat o stație GPL, soldata cu 58 de victime.

- Alexandra Furnea, supravietuitoare a incendiului din Colectiv, le cere autoritatilor sa le ofere celor care au suferit arsuri in urma exploziilor de la Crevedia ”sansa” refuzata celor din Colectiv. ”Nu ii lasati si pe ei sa moara, ca sa ascundeti neputintele sistemului medical, devastat de coruptie,…

- Incendiul de la Crevedia ridica din nou problema unui centru de mari arși in Romania. Țara noastra va avea un astfel de centru abia peste doi ani de zile, asta daca procedurile merg conform programului.Ministerul Sanatatii anunța la 22 august 2023 ca lucrarile pentru construirea Centrului de Mari…

- Spitalele militare din Romania au intrat in alerta maxima: doar șase-șapte locuri pentru victimele cu arsuri graveMinistrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca 14 spitale sunt in alerta dupa explozia de la Crevedia. Am activat și spitalele militare, a mai spus Rafila care a dezvaluit ca pentru…