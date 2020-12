Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Florentina a povestit in lacrimi la „Acces Direct” ca-și cauta mama de 19 ani, dupa ce a fost abandonata la doua luni de la naștere, tatal tinerei i-a adus acuzații grave femeii. Barbatul a declarat ca aceasta ar fi plecat in Spania și ca și-ar mai fi lasat și alți copii.

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…

- Locatarii unui bloc din Timișoara s-au trezit cu un șarpe pe casa scarilor. Jandarmii spun ca reptila „nu este una autohtona” și ii cauta proprietarul. Joi seara, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș a raspuns unui apel prin care era semnalata prezența unui…

- Situatie cutremuratoare in America Centrala. Uraganul Eta a lasat 1,2 milioane de copii fara familie sau fara casa, iar numarul este in continua crestere. Ce a lasat in urma uraganul Eta Uraganul Eta a lovit saptamana trecuta America Centrala iar ceea ce a lasat in urma este dincolo de orice imaginatie.…

- Legea merge la promulgare la Iohannis care are experiența in acest domeniu Parlamentul a votat, in unanimitate, modificarea legii adoptiei in Romania. Una din modificarile propuse de parlamentari este ca un copil sa fie declarat adoptabil doar de parinti, fara a mai fi nevoie de acordul rudelor de pana…

- Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Buzau, in colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, a efectuat acțiuni de control in trafic care au vizat creșterea siguranței rutiere, precum și protejarea sectoarelor de drumuri naționale care tranziteaza Romania…

- Clotilde Armand, primarul ales al Sectorului 1, a avut o viața plina de incercari. Armand a nascut de nu mai puțin de șase ori, de fiecare data natural. Aceasta și soțul ei au pierdut insa doi copii, in tinerețe.Clotilde Armand este om politic, manager, activist civic, dar, inainte de toate…

- Regizorul Cristi Puiu si a actrita Carmen Tanase au participat, sambata, la protestul anti-masca si anti-COVID care a avut loc, ieri, in Bucuresti. Jurnalistul Lucian Mandruta sustine ca cei doi artisti se poarta ca „niste copii" care „ar vrea sa treaca mai repede boala asta si, pentru ca nu au o…