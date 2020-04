Stiri pe aceeasi tema

- Romania, maturata de coronavirus. Analiza: O treime dintre angajatii romani sunt in somaj tehnic sau primesc salariu mai mic, iar numarul firmelor in faliment ar putea depași 150.000 Aproape o treime dintre angajatii romani au fost trimisi in somaj tehnic sau primesc un salariu mai mic, in timp ce unul…

- ​Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea în faliment a circa 150.000 de firme din România în urmatorul an, potrivit analizei unei firme de consultanta. Estimarea se bazeaza pe datele ce arata evoluția firmelor active pe piața locala, în perioada…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca este nevoie de masuri urgente pentru salvarea locurilor de munca si sustinerea domeniilor afectate din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus. "De o saptamana am tot inaintat Guvernului propuneri pentru sustinerea economiei…

- Angajații romani se tem mai mult de recesiune și de faptul ca vor ramane fara loc de munca decat de infectarea cu coronavirus. Cat de afectați sunt agajatorii Angajații romani se tem ca urmeaza o criza economica declanșata de efectele coronavirusului, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de…