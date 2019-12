România – Kazahstan 22-20, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019. Emoții cu cea mai slabă din adversară din grupă Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei intalnește reprezentativa Kazahstanului in cel de-al treilea meci din Grupa C. UPDATE: Romania s-a chinuit teribil cu cea mai slaba adversara din grupa, invingand cu 22-20.UPDATE: La pauza, Romania conduce cu 14-11. Elevele lui Thomas Ryde au condus tot timpul și au fost momente in care romancele au avut și cinci goluri avans.Urmarește pe GSP.ro, singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, partida livetext. Kazahstan a ajuns la acest CM dupa ce a fost semifinalista la Cupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

