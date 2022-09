Performanta remarcabila“: CSM Constanta, vicecampioana nationala la rugby in 7 (GALERIE FOTO)

CSM Constanta a obtinut o noua medalie pe plan intern, argint in Campionatul National de rugby in 7 pentru seniori, performanta deosebita in conditiile tineretii lotului si a primei participari in campionat de… [citeste mai departe]