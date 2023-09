România - Israel | Edi Iordănescu: 'Încrederea mea în grup rămâne intactă' Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Israel, scor 1-1, ca este increzator ca nationala Romaniei va reusi calificarea la Euro-2024, informeaza news.ro. "Multumim publicului. Mi-as fi dorit sa le fi putut oferi mai mult. Suntem foarte constienti de cum a dercs jocul. Daca gestionam mai bine, puteam castiga, dar puteam si pierde. Increderea mea in grup ramane intacta, sunt increzator ca vom merge la Euro. Adevrsarul a avut multa calitate individuala. In prima repriza am fost multumit, dar in repriza a doua au fost multe greseli si am cedat-o. Astia suntem, dar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

