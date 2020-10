România-Islanda, echipele de start. Camora va fi titular pentru prima oară Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, incepe cu Mario Camora si Alexandru Cretu titulari meciul cu Islanda, din semifinalele barajului pentru EURO 2020, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik. Camora va fi titular la prima sa convocare dupa ce a primit cetatenia romana. Cretu, care a bifat luna trecuta primele sale selectii, este la al doilea joc consecutiv ca titular. Cristian Manea, convocat dupa accidentarea lui Vlad Chiriches, va juca fundas dreapta, in timp ce pereche de aparatori centrali va fi formata din Mihai Balasa si Andrei Burca. Stanciu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

