România îşi consolidează legăturile comerciale și culturale cu Galicia Impulsionare a schimburilor comerciale și a investițiilor, deschiderea unui consulat onorific al României în regiune, încheierea unui Memorandum de înfrațire între Vigo și un oraș din România, cooperare în sectoare industriale precum construcțiile navale și cel al componentelor auto și în domeniul infrastructurii portuare, și deschiderea unui Lectorat de limba româna la Universitații din Santiago de Compostela. Aceste au fost dintre principale teme pe care le-a avut ambasadorul României în Regatul Spaniei, Gabriela Dancau, in timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

