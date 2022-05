Toate serviciile de informații din Rusia incearca sa fie prezente in Romania. Ar fi vorba despre FSB, GRU si SVR, care incearca sa faca spionaj cibernetic, a afirmat marti directorul general al Centrului National Cyberint din SRI, Anton Rog. „Noi aveam date tehnice pentru doi actori ca sunt aici. Aveam FSB (Serviciul Federal de Securitate […] The post Romania, invadata de serviciile secrete rusești. SRI, in alerta maxima! first appeared on Ziarul National .