Stiri pe aceeasi tema

- Integratorul IT Trencadis Corp din Baia Mare, firma locala cu cea mai buna pozitionare din clasamentul FT, a inregistrat in perioada 2013-2016 o rata medie de crestere de 100,9%, businessul ajungand la 19,6 mil. lei (4,4 mil. euro) in 2016. Compania din Baia Mare, al carei actionar majoritar este Radu…

- Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din tarile Uniunii Europene au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, a anuntat saptamana trecuta Comisia Europeana. "Facebook ne-a confirmat ca datele a pana la 2,7 milioane de europeni - ori, mai precis, ale persoanelor…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat citate de News.ro . Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…