România intră sub cod portocaliu de vijelii puternice și grindină de mari dimensiuni Vijeliile puternice cu rafale de peste 100 km pe ora și ploile torențiale cuprind aproape toata țara. ANM a emis noi alerte de vreme severa, intre care un Cod portocaliu de furtuna in majoritatea județelor țarii. Meteorologii au actualizat joi avertizarile de canicula și au emis noi atenționari Cod galben și portocaliu pentru vremea rea in aproape toata țara. Primul Cod galben anunța pentru joi in sudul și sud-estul țarii disconfort termic ridicat și canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime se vor situa intre 34 și 38 de grade.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interval de valabilitate: 05 august, ora 12:00 – 06 august, ora 06:00 Zone afectate: conform textului și harții La inceput in Banat, Crișana, Maramureș, iar dupa-amiaza și noaptea mai ales in Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de…

- Avertizarea cod portocaliu este valabila de joi, ora 12.00 pâna vineri la ora 06.00. Fenomenele vizate sunt vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni și averse torențiale. „La început în…

- Eveniment Județul Teleorman, sub doua coduri portocalii/ Vijelii, grindina, averse torențiale, dar și disconfort termic deosebit de accentuat august 5, 2021 10:05 Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni,…

- Aproape intreaga țara intra astazi, de la ora 12.00, sub avertizare de cod portocaliu de vijelii și grindina. Avertizarea meteo este valabila pana vineri, ora 6.00. In același timp, este valabil astazi, 5 august, și o avertizate de canicula in mai multe județe din jumatatea de sud a țarii. ANM anunța…

- COD PORTOCALIUFenomene vizate: vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni, averse torențialeInterval de valabilitate: 05 august, ora 12:00 – 06 august, ora 06:00Zone afectate: conform textului și harții La inceput in Banat, Crișana, Maramureș, iar dupa-amiaza și noaptea mai ales…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineața, o avertizare de furtuni, pentru zilele de joi și vineri, in aproape toata țara. Potrivit meteorologilor pana vineri dimineața, vor fi vijelii puternice și grindina de mari dimensiuni, in 22 de județe, intre care și Brașovul. Avertizarea Cod portocaliu intra…

- Meteorologii avertizeaza ca urmeaza vijelii puternice in aproape toata țara. COD PORTOCALIU: de joi, 5 august ora 12.00 pana vineri 6 august ora 6.00 – vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni, averse torențiale La inceput in Banat, Crișana, Maramureș, iar dupa-amiaza și noaptea mai ales…

- COD PORTOCALIU–Fenomene vizate: vijelii puternice, grindina, cantitați de apa importante. Interval de valabilitate: 25 iunie, ora 14:00 – 26 iunie, ora 06:00. (Zone afectate: conform textului și harții.) In intervalul menționat, in Maramureș, Transilvania, Oltenia, Banat, Crișana, vestul și nordul…