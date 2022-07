România intră în război? Se schimbă Legea mobilizării pentru apărare Ministerul Apararii Naționale a emis un proiect de act normativ care schimba din temelii Legea privind pregatirea populației pentru aparare. Astfel, romanii plecați in afara țarii vor avea doar 15 zile la dispoziție pentru a se prezenta la incorporare, din momentul declararii starii de razboi. Totodata, moldovenii de peste Prut, care și-au redobandit cetațenia romana, […] The post Romania intra in razboi? Se schimba Legea mobilizarii pentru aparare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

