România intră în carantină parțială. E momentul să adoptăm HYGGE! Danezii, despre care se spune ca sunt cel mai fericit popor din lume, au un cuvant, HYGGE, oarecum sinonim cu englezescul cosiness dar care inseamna mai mult decat o simpla stare de bine si de confort. Hygge este un concept care aduna in el placerile simple prin care viata de... The post Romania intra in carantina parțiala. E momentul sa adoptam HYGGE! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

