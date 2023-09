Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca se va deplasa la Kiev impreuna cu mai multi ministri pentru a finaliza discutiile ce vizeaza exportul de cereale ucrainene pe teritoriul Romaniei. „Urmeaza sa am o deplasare cu mai multi ministri la Kiev, cand cred ca o sa finalizam toate discutiile in ceea…

- Razboi in Ucraina, ziua 574. Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri seara o intrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și viceprim-ministrul Republicii Bulgaria, Mariya Gabriel, la

- „Am avut o discutie in cadrul Biroului Politic National. In jurul orei 18.00 am convocat toate asociatiile de fermieri. Pot sa va asigur ca in Romania, incepand din data de vineri, nu a intrat un bob prin vamile din Romania si noi suntem pregatiti, avem actul pregatit, asteptam si deciziile care vor…

- O a doua nava, care se afla in portul Odesa de circa un an, a reușit sa ajunga la Istanbul, in ciuda blocadei rusești. Vaporul, incarcat cu produse siderurgice, era inregistrat sub pavilion libian și a navigat in lungul coastelor Romaniei si Bulgariei. Vrachierul Primus a plecat, duminica, din portul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, la Atena, o discutie cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocarile de securitate ale Romaniei la Marea Neagra, eforturile facute de tara noastra in contextul razboiului din Ucraina, implementarea PNRR si aderarea la Schengen.

- ”Din pacate, rusii sunt pirati in Marea Neagra si testeaza capacitatile NATO si unitatea NATO in Marea Neagra. De altfel, distrugerea acestei initiative de la Marea Neagra pentru exportul de grane din Ucraina duce la destabilizare in Africa si in regiuni din Orientul Mijlociu si Asia. Si acestea vor…

- Uniunea Europeana a virat marti 1,5 miliarde de euro Ucrainei „pentru a o ajuta sa mentina statul functional si sa-si repare infrastructura”, a postat pe Twitter presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. Aceasta plata face parte din programul UE de asistenta financiara pentru…

- Europarlamentarii PNL, Dan Motreanu si Daniel Buda, au solicitat Comisiei Europene sprijin financiar suplimentar pentru fermierii romani, in contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene Reni si Ismail si a faptului ca Rusia a stopat acordul international privind transportul granelor din Ucraina…