- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Romania este al doilea mare exportator si importator de grau din UE in sezonul 2022/2023. Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, am exportat 28 de milioane de tone și am importat 893.000 de tone. Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1…

- Comisia Europeana a decis acordarea de compensații Romaniei de aproape 30 de milioane de euro pentru fermierii romani afectați de importurile de cereale din Ucraina, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Mai precis, Romania va primi compensații pentru fermieri in valoare de 29,7 milioane de…

- „Astazi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene. E prima data cand pun mana pe un document care spune cifra exacta. Putem interpreta si dumneavoastra si ceilalti care a fost decizia Uniunii Europene privind sumele date Romaniei. Spuneam ca suma, in prima faza, este o suma mica si am solicitat…

- Principalele probleme cu care se confrunta romanii in acest an sunt cele de natura economica. Creșterea costului de trai reprezinta cea mai mare problema, de la nivelul personal pana la cel european, insa romanii iși manifesta ingrijorarea pentru intreaga situație economica, conform unui sondaj european.…

