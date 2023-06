Romania se afla pe locul noua in top zece celor mai apreciate librarii din Europa, cu Carturești Carusel din București. Clasamentul a fost realizat pe baza unui studiu facut de The Knowledge Academy, pe baza celor mai multe mențiuni (hashtag) pe Instagram. Romania este reprezentata in clasament de Carturești Carusel din București, care are 13.207 mențiuni pe Instagram. Libraria are mulți fani in Romania, care au la dispoziție un bistro, un spațiu multimedia, o galerie dedicata artei contemporane, dar și peste 10.000 de volume de rasfoit, potrivit Economedia. In top zece cele mai frumoase și apreciate…