Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Campionatului European de la Malmo, din Suedia, dupa ce s-a impus in fața Serbiei, cu scorul de 3-1. Doua dintre punctele formației țarii noastre au fost aduse de targumureșeanca Szocs Bernadette, iar unul de…

- Echipa feminina a Romaniei a trecut cu bine, joi, de prima provocare de pe tabloul principal la Campionatul European 2023, la Malmo, calificandu-se in sferturile de finala dupa ce a invins Serbia, scor 3-1.Indrumate de antrenorii Viorel Filimon si Mihaela Steff, tricolorele au reusit sa gestioneze…

- Joi, la Roma, sunt programate semifinalele Campionatului European de volei masculin: Slovenia – Polonia si Franta – Italia. Caștigatoarele se vor califica in finala competiției, programata sambata, tot in capitala Italiei. Tot sambata, 16 septembrie, va avea loc și finala mica, pentru medaliile de bronz.…

- Formația masculina de tenis de masa a Romaniei, pregatita de Andrei Filimon și din care face parte și tirgumureșeanul Szocs Hunor – fratele celebrei Szocs Bernadette, a obținut calificarea in „optimile" Campionatului European pe echipe, care se desfașoara la Malmo, in Suedia, in intervalul 10-17 septembrie.…

- Naționala feminina de tenis de masa a Romaniei, avand-o in componența și pe tirgumureșeanca Szocs Bernadette, evolueaza in grupa B a Campionatului European pe echipe, ce se desfașoara la Malmo, in Suedia, intre 10-17 septembrie. Fetele, antrenate de Viorel Filimon (FOTO), sunt in grupa cu Slovenia și…

- Romania intalnește, in aceasta seara, la Florența, in Italia, formația Franței, de la ora 19.00, intr-un meci din optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin. Naționala tricolora s-a calificat optimi, dupa ce a terminat pe cea de-a treia poziție in grupa B, dupa Italia și Bulgaria.…

- Echipa de junioare Under 19 a Romaniei s-a calificat, luni seara, in finala Campionatului European de tenis de masa de la Gliwice, din Polonia, dupa ce a invins, in penultimul act, cu 3-0 formația Franței. Punctele au fost obținute de bistrițeanca Ioana Singeorzan și constanțencele Elena Zaharia și…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei, formata din jucatoare sub 19 ani, a ratat calificarea in finala Campionatului European, dupa ce a fost invinsa, vineri seara, la Pitești, cu scorul de 34-26, de formația Ungariei, intr-un meci din semifinale. In finala de duminica, Ungaria, deținatoarea trofeului,…