Romania urmeaza sa gazduiasca, in premiera, o reuniune formala a miniștrilor de Externe din țarile membre NATO. Ministrul de Externe roman Bogdan Aurescu a dezvaluit pe Twitter sigla evenimentului.

Evenimentul, la care Romania este gazda, are loc in perioada 29-30 noiembrie. Conform MAE, Bucureșiul iși va reafirma poziția strategica pe care o ocupa in cadrul flancului estic.

Proud to launch the official logo of @NATO #ForMin of #Bucharest,jointly selected with NATO Int’l Secretariat. It represents the Triumphal Arch of our Capital,symbol of RO Victory in WWI & of the 1918 Great…