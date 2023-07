Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a fost inclusa in Platforma creata de Comisia Europeana, pentru gestionarea crizei granelor, alaturi de cinci state membre ale Uniunii Europene (Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia), transmite Moldpres. „R. Moldova a fost invitata sa fie parte a platformei și sa participe…

- Moldova a fost inclusa in Platforma creata de Comisia Europeana, intru gestionarea crizei granelor, alaturi de cele cinci state membre a UE: Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. "Republica Moldova a fost invitata sa fie parte a platformei și sa participe la cea de-a treia reuniune in…

- O pasare, rar intalnita pe continentul european, a facut o vizita in Republica Moldova la finalul lunii iunie. Este vorba de Yoruk, o acvila de stepa (Aquila nipalensis) care și-a inceput calatoria din Turcia, și dupa ce a vizitat Bulgaria, Romania și Ucraina, a intrat la noi in țara pentru o scurta…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe și-a imbogațit palmaresul cu inca doua medalii obținute de sportivi ai secției de atletism care au participat la Internationalele Romaniei organizate la Complexul Sportiv „Iolanda Balas Soter”, in perioada 3-4 iunei a.c., la care au concurat 298 de atleti…

- Potrivit gandul.ro, ofițerii FBI ar fi declanșat o ancheta in Romania dupa ce sute de membri ai clanurilor au ajuns ilegal in SUA, unde se ocupa, in principal, de clonarea cardurilor bancare. In acest mod, gruparile romanești de crima organizata ar fi furat din conturile cetațenilor americani sume de…

- Ofițerii FBI ar fi declanșat o ampla ancheta in Romania dupa ce sute de membri ai clanurilor au ajuns ilegal in SUA, unde se ocupa, in principal, de clonarea cardurilor bancare. In acest mod, gruparile romanești de crima organizata ar fi furat din conturile cetațenilor americani sume de ordinul milioanelor…

- Diana Spotarenko a fost alesa Miss Moldova 2023. Tanara va reprezenta Republica Moldova la competiția internaționala Miss World 2023, potrivit Goodnews. De asemenea, pe rețele de socializare au aparut mai multe fotografii de la evenimentul care s-a desfașurat luni, 8 mai. Miss Moldova 2023 (rochie de…

- Aproximativ 80% din cererea de ingrasaminte a fost generata de fermierii romani, in timp ce 20% a fost destinata exportului. ”Combinatul de ingrasaminte chimice Navodari, singurul producător român de fertilizanţi şi biostimulatori profesionali, a inregistrat o cifra de afaceri de 300 de milioane…